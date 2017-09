Vande Broek: "Zacht omschreven is dit een catastrofe"

Een getekende bondscoach Gert Vande Broek verscheen voor de camera van Sporza: "Dit is zacht geschreven een catastrofe. Ik denk dat wij sterker zijn dan Tsjechië en dat we weinig excuses hebben."

"Set 1 beginnen we goed. We hebben pure controle en doen perfect wat we moeten doen met een zekere rust in de ploeg. In set 2 kunnen we zeggen dat we een tikkeltje pech hadden dat we die niet winnen. We verliezen die nipt, wat kan gebeuren."

"We gaan er los over in de derde set en daarna hebben we het alleen aan onszelf te wijten. We gaven heel goedkope punten weg. Tsjechië kwam in de wedstrijd en we weten dat dat een ploeg is met een knokkersmentaliteit die goed kan verdedigen. De twijfel die dan komt, hebben we zelf gecreëerd."