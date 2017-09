De Yellow Tigers spelen de groepsfase in Ganja, de tweede grootste stad van Azerbeidzjan. "We hebben twee keer gevlogen en daarna zaten we nog op de bus met 4 ploegen. Het was heel vermoeiend, maar bij de aankomst kregen we meteen rust", vertelt Charlotte Leys aan onze reporter in Azerbeidzjan.

"Het is een zware trip, maar een EK moet overal een keer plaatsvinden. Zo komen we ook een keer in Azerbeidzjan."

Vrijdag begint het EK voor de Yellow Tigers met een Derby der Lage Landen. "Het is niet van moeten tegen Nederland. We willen vooral een goed niveau halen met het oog op de match van zaterdag tegen Tsjechië."