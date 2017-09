Ligavoorzitter: "Elke volleybalclub heeft problemen"

De Volleyballiga beraadt zich ook over een andere competitieformule. "Met drie clubs in play-off 2 is heel onpraktisch en ook totaal niet interessant", zegt Boone. Play-offs met 4 in plaats van met 6 clubs is een optie.

"We hebben nog tijd om daarover te beslissen, maar de volleybalbond moet ook akkoord gaan. En zoals algemeen geweten is de relatie tussen de liga en de bond niet opperbest."