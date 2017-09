Met steun van de supporters kunnen Yellow Tigers Duitsland wel kloppen

Gisteren maakten de Belgische vrouwen het wel spannend, maar moesten ze met 3-0 het hoofd buigen voor Duitsland. Maar op hun fandag wilden de Yellow Tigers het publiek verwennen met een overwinning.

De Belgen namen een veelbelovende start, maar toch pakte een efficiënt Duitsland de eerste set. Lise Van Hecke nam haar ploeg op sleeptouw en ze bracht haar ploeg op voorsprong in set twee. België liep uit tot 13-7, maar de Duitse vrouwen knokten zich terug in de wedstrijd. Op 20-20 volgde een time-out van coach Vande Broek. Uiteindelijk maakte Aelbrecht het af.

In de derde set zat er schwung in de Belgische ploeg. De Duitse vrouwen klampten aan tot 14-13, maar moesten uiteindelijk het hoofd buigen voor zo veel Belgische gedrevenheid. Ook in de vierde set zochten en vonden de Belgen de juiste oplossingen in aanval en verdediging. Zo sleepten ze de overwinning over de streep.

Deze prestatie moet de nationale ploeg vertrouwen geven met het oog op het EK. Zondag wordt de voorbereiding afgewerkt met een derde match tegen Duitsland achter gesloten deuren.