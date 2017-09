Wow! Volleybalclub Menen oefent in eeuwenoude Franse arena

De indrukwekkende locatie. De indrukwekkende locatie.

Bij volleybalclub Par-ky Menen zullen ze zich de Yeti Cup in Orange nog lang herinneren. Voor de verandering speelden ze het oefentoernooi niet in een traditionele sporthal, maar wel in een eeuwenoud openluchttheater. "Dit moet zo ongeveer de mooiste sporthal zijn waar Par-ky Menen ooit speelde", klonk het enthousiast.