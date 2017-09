Vande Broek: "Top 8 op EK voor Tigers is realistisch"

We zitten in poule des doods met Servië, Nederland en Tsjechië. Maar we kunnen onze ambitie waarmaken als we echt top zijn.

"Ondanks die zware loting is een plaats in de top 8 een realistische doelstelling", vertelt bondscoach Gert Vande Broek op een persmoment tijdens de voorbereidende stage in Brugge.

"We willen langs de barrages naar de kwartfinales gaan. Tegen Tsjechië wordt het dus alles of niks. Het is een land dat we aankunnen, dat hebben we in de WK-kwalificatie bewezen (3-2-winst voor België, red)."

"We leggen zeker niet de lat laag. Iedereen die iets van volleybal kent, is het erover eens: dit is de poule des doods. Servië en Nederland zijn twee van de favorieten voor het EK-goud en wat mij betreft ook de topfavorieten voor goud op het WK 2018 en op de Spelen 2020. En in de flankerende groep zit Italië."

"Top 8 is een juiste, hoge ambitie, maar wel een die we moeten kunnen waarmaken als we echt top zijn."