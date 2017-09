Antwerpen: "We vragen solidariteit, maar we houden er niet mee op"

Antwerpen bevestigt de geruchten: het zal dit seizoen niet deelnemen aan de competitie. "We beschikken niet over voldoende financiële middelen om het engagement met de spelers en staf aan te gaan", legt manager Tim Verreth aan Sporza uit.

"Er is al een hele weg afgelegd in ons saneringsplan, maar vandaag zijn we niet in staat om dat plan verder af te ronden en om met voldoende middelen aan de competitie te beginnen. Maar ik ontken met klem dat we ermee ophouden."

"Aan de volledige volleybalfamilie vragen we om solidariteit. We willen meer tijd om ons volledige plan af te ronden, zodat we vanuit een gezonde financiële situatie toch kunnen starten in de toekomst."

"We vragen dus een jaar uitstel en dat kan alleen als we solidariteit krijgen van de ligaclubs en de federatie. Op korte termijn is dit een bittere pil, maar als je op langere termijn denkt, dan is het beter om eerst ons reddingsplan uit te voeren. Dat lukt niet zonder solidariteit, waardoor we dus even bang moeten afwachten."