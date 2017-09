Topvolley Antwerpen haakt af voor competitie door gebrek aan geld

Antwerpen won in 2014 de nationale beker en eindigde in de competitie als vicekampioen, waardoor het in de Champions League mocht spelen.

De Liga A-club moet echter al jaren voor de centen vechten. In mei leken de zorgen voorbij door een reddingsplan met de stad, waaraan echter strikte financiële en structurele voorwaarden waren verbonden. Blijkbaar zijn die niet rondgeraakt.

Op 23 september had Antwerpen normaal de openingsmatch van de nieuwe competitie moeten spelen bij Aalst. Coach Alain Dardenne had zich met 10 spelers voorbereid op het seizoen, maar spelen zullen ze dus niet.