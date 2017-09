Belgische volleyballers in zak en as: "Dit is voor altijd een blinde vlek"

"Ik zit met een drievoudig gevoel na deze nederlaag", zegt Vital Heynen. "Ten eerste hebben we in de kwartfinales te goed tegen Italië gespeeld. We hadden beter wat van dat niveau overgehouden om vandaag tegen Servië te spelen, want we kunnen beter dan wat we vanavond lieten zien."

"Onze aanvalskracht was niet voldoende. Blokkerend verdedigend hebben we het lang goed gedaan, maar op het einde in zo'n tiebreak gaat de individuele kwaliteit in de aanval doorwegen en zo won Servië verdiend."

"Ten tweede is het natuurlijk hard om een medaille te verliezen. Alleen moet je ook aan punt 3 denken: we zijn 3 maanden geleden aan een project begonnen om binnen de 4 jaar een medaille te pakken. Dus staan we al veel verder dan gepland."

"De stappen die we ook vandaag weer gezet hebben - na een ongelooflijk slechte start terugkeren in de wedstrijd - zullen vroeg of laat beloond worden. Zelfs deze wedstrijd geeft me een positiever beeld dan gisteren, toen we moesten vaststellen dat we tegen Rusland niet meekonden. Ik onthoud veel positiefs van dit EK."