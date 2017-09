België is 1 van de 4 organiserende landen van EK volleybal 2019 voor mannen

Het EK wordt in 2019 van 13 tot 29 september georganiseerd. Met België, Nederland, Frankrijk en Slovenië zijn er 4 gastlanden. Elke organisator ontvangt een poule met 6 ploegen, een play-offwedstrijd en een kwartfinale.

Voor de poulefase in ons land zijn de Lotto Arena in Antwerpen en Paleis 12 in Brussel al vastgelegd. Het Sportpaleis is een optie voor de kwartfinale. De halve finales vinden plaats in Ljubljana en in Parijs. Voor de medailles wordt er gespeeld in Parijs.

"Ik ben zeer tevreden met het feit dat de CEV opnieuw voor België kiest voor een EK," zegt Geert De Dobbeleer, algemeen directeur van TopVolley Belgium.

"We hebben ons twee keer kandidaat gesteld bij de CEV voor de organisatie van een EK en twee keer heeft de CEV ons het toernooi toegewezen, eerst met de vrouwen in 2015 en nu ook voor de mannen. Dat is een serieuze blijk van vertrouwen in België als organiserend land."