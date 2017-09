Deroo: "Hebben Italië gedegradeerd tot een klein volleyballand"

"Ik kan het nog niet geloven. Het is altijd een droom geweest om zo ver te geraken", zei Verhees. "We waren goed gestart en zetten hun service meteen onder druk. Je zag dat Italië fouten begon te maken en een beetje nerveus begon te spelen. Dat was een voordeel voor ons."

Verhees speelt zelf in Italië. "Ik ken de spelers goed. Het zal tof zijn om binnenkort weer naar Italië te kunnen gaan. Het is fijn om tegen de supporters en tegen mijn ploegmaats te kunnen zeggen dat ik Italië heb geklopt. Dat geeft wel voldoening."

Na de tweede set volgde er een pauze van 10 minuten. "We moesten vooral onze focus behouden want na zo'n wedstrijdbegin is het gevaar dat je de aandacht laat verslappen. Maar op de belangrijke momenten stonden we er weer. Als we tot 20-20 geraken, kunnen we zelfs de sterkste teams doen beven. Dat speelt in ons voordeel."

"Nu wacht Rusland. Ik heb nog geen beelden gezien, maar ik heb gehoord dat ze nog geen set verloren hebben. Het is een heel stevige tegenstander, maar misschien kunnen we iets forceren met onze service. We hebben 48 uur om te rusten en ons voor te bereiden. We zijn er klaar voor."