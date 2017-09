"Het was een openbaring om met Vital Heynen samen te werken"

"Vital is een excentrieke persoonlijkheid”, opent aanvoerder Sam Deroo. "Hij heeft een unieke manier van doen en zijn. Dat was absoluut wennen toen hij bondscoach werd. We hebben ons aan elkaar moeten aanpassen."

"In mei en juni heeft het gebotst, maar wellicht was dat ook zijn bedoeling. Het heeft ons dichter bij elkaar gebracht, we zijn naar elkaar toegegroeid."

Ploegmanager Vital Vossen omschrijft Vital met een kwinkslag: "Een Duracell-konijn in het kwadraat: hij blijft maar trommelen." Maar dat werkt positief. "Die energie is aanstekelijk", vindt assistent Brecht Van Kerckhove. "Als je zo iemand rond je hebt, dan is het niet moeilijk om daar in mee te gaan. En je merkt op het veld: het is enkel positief voor ons spel."