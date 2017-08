Vande Broek na missen WK: "Zaten niet echt goed in het toernooi"

Veel tijd om te treuren is er niet. Op 22 september beginnen de Tigers aan het EK in Bakoe, in Azerbeidzjan. "Het EK is superbelangrijk. Als we daar een top 8 kunnen halen, zijn we vrij safe voor de volgende twee jaar om in de top 8 van de Europese ranking te blijven. En dat is belangrijk om een kwalificatietoernooi te kunnen spelen voor de Olympische Spelen."

"We zitten op het EK in een poule met Nederland, Servië en Tsjechië. Nederland en Servië zijn twee van de vier sterkste landen in de wereld. Tegen Tsjechië, dat we in Rotterdam net klopten, zullen we weer een heel belangrijke match spelen om te overleven in onze poule. Hopelijk trekken we dan iets haalbaardere landen in het vervolg van het toernooi."