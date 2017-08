Wereldrecord op EK volleybal: 65.000 toeschouwers voor Polen-Servië

Het vorige record was de WK-opener Polen-Servië in 2014: 61.500. Het vorige record was de WK-opener Polen-Servië in 2014: 61.500.

Polen is een volleybalgek land. De openingsmatch Polen-Servië van het EK in het nationaal stadion in Warschau trok 65.407 toeschouwers. Dezelfde affiche opende ook het WK 2014, toen waren er 4.000 fans minder.