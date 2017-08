Bondscoach na moeizame zege Yellow Tigers: "Ideale voorbereiding"

"Gelukkig hadden de wissels effect en in de tweede set hadden we alles onder controle. Jammer dat we het in de derde set weer helemaal uit handen gaven door fouten."

"De stress was enorm in de derde set", geeft kapitein Charlotte Leys toe. "Dat was ook het geval in set 4, maar onze ervaring heeft ons net op tijd geholpen en we zijn nog in de race voor het WK-ticket."

Dan moet er zaterdag gewonnen worden van Bulgarije. "Eigenlijk was dit de ideale voorbereiding voor de match tegen Bulgarije. We zullen met lef moeten starten en alles geven", besluit de bondscoach.