Heynen: "EK-medaille voor Red Dragons is ooit mogelijk, maar nu nog niet"

Bondscoach Vital Heynen heeft alvast goede herinneringen aan de Katowice, waar de Belgen hun groepswedstrijden afwerken. "In 2014 heb ik hier met de Duitse ploeg een bronzen medaille gehaald op het WK", vertelt hij. "Ik voel het nog altijd als ik hier ben, als ik in de sporthal loop. Ik ben heel graag in Katowice."

Zit er deze keer een medaille in voor de Red Dragons? "Ik denk dat wij ooit voor een medaille kunnen spelen als alles meezit, maar nu nog niet, al moeten we klaar zijn als de kans daar is."

"We hebben 8 oefenwedstrijden gespeeld dit jaar en er 0 gewonnen. Als je daarna 15 van de 21 officiële wedstrijden wint, dan betekent dat dat ik met mijn spelers een manier moet vinden om betere oefenwedstrijden te spelen."

"Kijk, onze zomer is geslaagd. Het WK halen was de belangrijkste zaak met het oog op ons doel op lange termijn: ooit een keer de Olympische Spelen halen. Het EK is voor mij een test om te kijken waar we staan en ik zou niet graag hebben dat die test tegenvalt."