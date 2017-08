Bondscoach Vande Broek: "We willen absoluut naar WK, er is geen plan B"

We willen absoluut naar het WK. We beseffen dat het niet makkelijk wordt, maar er is geen plan B.

We willen absoluut naar het WK. We beseffen dat het niet makkelijk wordt, maar er is geen plan B.

De bondscoach kan rekenen op een brede kern en dat komt vooral omdat hij tijdens de voorbije World Grand Prix de kans gaf aan nieuwe speelsters. "Dat is heel positief geweest. Dat zie je ook aan de kwaliteit op training. Ook als we zes tegen zes spelen is er veel strijd", zegt Vande Broeck.

"Diegenen die deze zomer hun kans gekregen hebben, kunnen echt wel een vuist maken tegen de vroegere basisploeg. Op dit moment is het minder duidelijk wie de zes basisspeelsters zijn. Ik heb meer wisselmogelijkheden."

"We zijn ook met een heel goeie mentaliteit uit die World Grand Prix gekomen. Ondanks het feit dat we een aantal keer op rij een nederlaag moesten slikken, hebben we een bijzonder frisse mentaliteit, op en naast het veld. De groep is hongerig. Meer dan de voorgaande jaren. Daar moeten we de vruchten van plukken."