Heynen: "Niveau is niet zo heel ver verwijderd van de topploegen"

"Als je zelf organisator bent, wordt er verondersteld dat je kandidaat bent om je te kwalificeren," zei bondscoach Heynen vooraf. "Maar er hier zijn wel drie of vier landen die evenwaardig zijn en die het verdienen om op het WK te staan."

"Het is een beetje gek dat Australië alleen van Taiwan moet winnen en China alleen van Qatar of Kazachstan om zich te kwalificeren, terwijl veel Europese landen sterker zijn dan zij", stelt hij het systeem in vraag.

Maar Heynen denkt zeker niet dat de Belgen kansloos zijn. "We hebben tien dagen gerust en hebben daarna echt gewerkt aan een van onze zwakke punten, namelijk de blokverdediging. Na de laatste training was ik echt tevreden over de vorderingen die er gemaakt werden. Maar trainen is natuurlijk nog iets anders dan vijf dagen op een rij wedstrijden spelen."

"Ik vind dat we niet zo heel ver verwijderd zijn van het niveau van de topploegen. Als je ziet dat we in de World League toch de Verenigde Staten klopten en tegen Canada twee keer verloren met amper 2-3, dan is het verschil echt niet zo groot. Ik denk dat we de mentale knop moeten omdraaien op de beslissende momenten en dan ben ik ervan overtuigd dat de teerlingen wel in ons voordeel zullen vallen. Wij moeten gewoon meer overtuigd zijn van ons kunnen."