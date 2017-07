Bondscoach: "Uitdaging voor Yellow Tigers is opnieuw te leren winnen"

De World Grand Prix is een harde leerschool. "We hebben drie zeges in twee jaar in de wereldgroep, 3 op 18. Vijftien keer verliezen betekent vijftien keer leren omgaan met een nederlaag."

"Elk resultaat is een verhaal apart, maar voor de buitenwereld is dat een binair verhaal: winnen of verliezen. Voor onze speelsters was het dat te lang ook. Zwart of wit. Nu werken we met nuances: hoe hebben we verloren? Waarom hebben we verloren? Die zelfanalyse is de grootste stap die we gezet hebben."

"Nu steken we geen nodeloze energie meer in nederlagen. Vroeger gingen we ons krampachtig op de korte termijn focussen. Ons verwachtingspatroon was onrealistisch. Nu houden we de blik op de lange termijn: doelgericht, geduldig, maar ook ambitieus."