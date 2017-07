Jonge Belgische volleybalmannen grijpen nipt naast EK-goud

De jonge Belgen mogen ondanks de verloren finale terugblikken op een sterk toernooi. In de groepsfase verloren ze slechts één keer, met 3-0 tegen Italië.

In de finale kwam België de Italianen opnieuw tegen en dit keer zat er misschien wel meer in. De Belgen liepen 2-1 uit in de sets, maar Italië sleepte nog een tiebreak uit het vuur. Daarin leidde België nog met 8-6, maar in de slotfase van de wedstrijd was Italië sterker. De Italianen wonnen de tiebreak met 10-15.