VIDEO: Frankrijk wint World League volleybal in het hol van de leeuw

Net als in 2015, toen Frankrijk de World League een eerste keer won, vond de finale dit jaar plaats in Brazilië. Toch waren de Franse herinneringen aan Brazilië niet allemaal positief, want vorig jaar stelde Frankrijk teleur op de Spelen in Rio.

Maar de Franse mannen acteerden deze World League op uitzonderlijk hoog niveau. Op weg naar de finale verloren ze slechts één keer, toen de kwalificatie al binnen was en de bondscoach tegen Italië voor een B-team opteerde.

In de finale bleek ook gastland Brazilië niet opgewassen tegen de Franse machine. In een kolkende volleybalarena in Curitiba, tot aan de nok gevuld met 21.000 toeschouwers, trok Frankrijk na vijf sets aan het langste eind: 21-25, 25-15, 25-23, 19-25, 15-13.

De volgende grote afspraak voor Frankrijk komt er al snel aan, want eind augustus verdedigen de Fransen hun titel op het Europees kampioenschap in Polen. In de groepsfase zit Frankrijk in dezelfde poule als België.