Vande Broek: "Zonder aantal vaste speelsters naar de World Grand Prix"

"De World Grand Prix is geen hoofddoel qua prestaties, want we kunnen niet degraderen", zegt Gert Vande Broek. "Dus in tegenstelling tot de vorige jaren hoeven we niet verkrampt te spelen om de degradatie te ontlopen."

"Zo kunnen we kijken naar de belangrijkere zaken: de WK-kwalificatie eind augustus, het EK in september en de verdere toekomst van de Yellow Tigers. Zo hebben we bewust enkele speelsters uit de selectie gelaten en moeten we het doen met de jongere garde."

Zo genieten sterkhouders als Laura Heyrman, Lise Van Hecke, Angie Bland en Valerie Courtois van een rustpauze. De gemiddelde leeftijd van de Belgische selectie is maar net boven de 22 jaar.