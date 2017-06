Voor het geld danst (nu) ook de volleybalbeer

De FIVB wil, zoals nu ook het geval is, aan de World League punten voor de wereldranglijst verbinden. Dat is oneerlijk en ethisch onverantwoord. De plaats op de wereldranglijst is in volleybal cruciaal met het oog op kwalificatie voor het WK of de Olympische Spelen.

Hoe hoger je plaats op de wereldranglijst, hoe makkelijker de weg naar het WK of de Spelen is. Als je zoals België uitgesloten zou worden van een competitie waarin punten voor de wereldranglijst te verdienen zijn, dan is dat gewoon een sportieve boycot.