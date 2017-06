Deroo: "Hebben al reizen moeten annuleren door drukke zomer met Red Dragons"

Bij momenten hebben we al heel mooi volleybal laten zien, maar we weten dat we op een aantal vlakken nog moeten verbeteren. Er is nog marge.

Bij momenten hebben we al heel mooi volleybal laten zien, maar we weten dat we op een aantal vlakken nog moeten verbeteren. Er is nog marge.

"Op voorhand was het onze droom om de Final Six te halen. We willen dat heel graag eens meemaken."

Hebben de Red Dragons zichzelf verrast met hun prestatie tot nu toe? "We hebben al een aantal mooie resultaten neergezet. Dat we met 3-0 zouden winnen tegen titelverdediger Servië, hadden we op voorhand niet durven denken. We weten dat we met die ploegen mee kunnen, maar de puzzelstukjes moeten ook goed vallen."

"Bij momenten hebben we al heel mooi volleybal laten zien, maar we weten dat we op een aantal vlakken nog moeten verbeteren. Er is nog marge en dat is ook wel positief voor toekomst. We hebben het potentieel om nog beter te worden. Hopelijk kunnen we dat dit weekend al laten zien."

Frankrijk, Canada, Italië zijn de tegenstanders. "De eerste match tegen Canada wordt meteen een sleutelmatch. Als we daar de drie punten pakken, zou dat al voldoende kunnen zijn. Maar om echt zeker te zijn, hebben we twee zeges nodig. Italië is al uitgeschakeld en Frankrijk is al geplaatst maar ik denk niet dat dat een voordeel zal zijn. In verleden hebben we tegen al deze ploegen al overwinningen behaald. Dit ligt binnen onze mogelijkheden. Het zal van onszelf afhangen of we naar Brazilië kunnen of niet."