Tomas Rousseaux ruilt Duitse voor Poolse competitie: "Een van de beste ter wereld"

Rousseaux (1,99m en 90 kg) is de zoon van Roeselare-succescoach Emile en de broer van Yellow Tiger Hélène. Hij heeft ondanks zijn jonge leeftijd al wat watertjes doorzwommen: na drie jaar Roeselare trok hij in 2015 naar Monza in Italië.

Vorig seizoen was hij bij Friedrichshafen in Duitsland aan de slag, waarmee hij met Vital Heynen als coach de finale van de Bundesliga verloor van Berlijn. Hij kon zich wel troosten met de Supercup en de Duitse beker.