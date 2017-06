Heynen over aanslagen in Teheran: "Mensen geven amper hun mening"

De Red Dragons verblijven momenteel in Teheran. De Red Dragons verblijven momenteel in Teheran.

De Belgische volleybalmannen komen vanaf vrijdag weer in actie in de World League. Het decor voor het tweede weekend: de Iraanse hoofdstad Teheran, waar vanochtend twee aanslagen gepleegd werden. "De mensen blijven herhalen dat het hier veilig is", zegt de bondscoach.