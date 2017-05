Red Dragons moeten nu afrekenen met Duitsland om naar WK te mogen

In het eerste WK-kwalificatietoernooi werden de Belgen tweede in hun poule. Alleen de groepswinnaar kreeg een rechtstreeks ticket voor het wereldkampioenschap.

Als tweede in de stand krijgen de Red Dragons (FIVB-18) van 15-20 augustus wel nog een herkansing. In een laatste kwalificatietoernooi nemen ze het op tegen de andere landen die tweede werden in hun kwalificatiepoule: Duitsland (FIVB-11), Slovakije (FIVB-30), Spanje (FIVB-32), Estland (FIVB-38) en Wit-Rusland (FIVB-50).

Uit het barragetoernooi komt er nog slechts één land dat naar het WK 2018 in Italië en Bulgarije mag. Vooral de wedstrijd tegen Duitsland wordt speciaal voor bondscoach Vital Heynen. De Belg trainde de ploeg tussen 2012 en 2016.