Heynen: "Wij zijn niet klaar voor het WK-kwalificatietoernooi"

In 2014 was de nationale ploeg bij de mannen voor het eerst sinds 1978 present op het WK. Deze week krijgen bondscoach Vital Heynen en zijn ploeg hun eerste kans om het WK 2018 te halen.

"Kwalificatie voor het WK is heel belangrijk", zegt Heynen. "Maar ik ben nu 14 dagen bezig als coach en wij zijn niet klaar om het toernooi aan te vatten. Ik sta hier met een gemengd gevoel."

De resultaten van de Belgen in de oefenwedstrijden waren niet goed. "Ik kijk niet naar oefenwedstrijden, maar wel naar waarmee we bezig zijn. Dan zie ik dat dit team nog lang niet op het niveau zit dat het kan halen."

"Het verschil tussen wat ik zie dat we kunnen halen en wat we nu halen op training of in oefenmatchen, dat is immens. Je ziet wel kleine stapjes, maar we zijn ver weg van het niveau waarvan ik zeg: we zullen ons hier even kwalificeren."