Courtois begon haar carrière bij VDK Gent (2008-2012). Na een seizoen Oudegem bleef ze een jaar aan de kant. Daarna lonkte het buitenland: van Lodz in Polen (2014-2015) ging het naar Dresden en nu dus Parijs.

Bij Parijs Saint-Cloud vindt Courtois met Stijn Morand haar coach van bij VDK Gent terug. Parijs was vorig seizoen derde in Frankrijk, dit seizoen eindigde de ploeg in de buik van het klassement.