Zuid-Koreaans geld lokt Van den Dries: "Ik houd van zo'n avontuur"

Waarom trekt Bram Van den Dries naar Zuid-Korea? "Ik speel al een paar jaar met die interesse. Vorig jaar mocht ik deelnemen, maar ik had toen in februari een zware enkelblessure, waardoor ik niet kon gaan. Dit jaar stond ik hoger genoteerd op de lijst en dit was het ideale moment om de stap te zetten."

"Financieel is het natuurlijk ook heel aantrekkelijk. Zulke bedragen zijn voor de wereldtoppers in Europa weggelegd. Dat is dus mooi meegenomen."

"Of ik vrees dat ik op sportief vlak uit beeld zal verdwijnen? Neen, eigenlijk niet. Het is niet de Italiaanse, Poolse of Russische competitie. Maar het zal moeilijk zijn. Ze trainen er ook erg had en de spelers die hier aan de slag gaan, komen er nooit slechter uit."