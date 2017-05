Baeyens past voor Belchatow: "Een rationele beslissing"

Dominique Baeyens stopte eind vorig jaar als bondscoach van de Belgische nationale ploeg en hij zette ook meteen een punt achter zijn loopbaan als coach. Toch kreeg hij deze week een voorstel om de teugels in handen te nemen bij Belchatow uit Polen.

"Ik heb geluisterd naar hun voorstel, maar ik heb toch beslist om er niet op in te gaan", zegt Baeyens aan Sporza. "Het was heel verleidelijk en ik had er even zin in, maar timing is alles."

"Twee jaar geleden zou ik bij wijze van spreken al in het vliegtuig zitten, maar ik heb nu al afscheid genomen van het topvolleybal en daar blijf ik bij. Het is een rationele beslissing."