Rousseaux na nieuwe titel met Roeselare: "Ze zijn gek in dit land"

We hebben heel veel "miserie" gehad dit seizoen, maar we hebben altijd geprobeerd het team recht te houden en dat is gelukt.

We hebben heel veel "miserie" gehad dit seizoen, maar we hebben altijd geprobeerd het team recht te houden en dat is gelukt.

"Ik heb veel kritiek moeten slikken, maar ik heb aan iedereen getoond hoe belangrijk winnen voor mij is. Dit is een fantastische groep. Ik ben hen eeuwig dankbaar."

"Maaseik was echt een heel taaie ploeg. Het was zo close en tactisch moesten we op het maximum van ons kunnen functioneren. Maar goed, we hebben de oplossing gevonden. We hebben heel veel "miserie" gehad dit seizoen, maar we hebben altijd geprobeerd het team recht te houden en dat is gelukt."

"Nogmaals: ik ben zo dankbaar voor deze jongens. Volgend jaar is mijn laatste jaar hier. Het zou ongelooflijk zijn om met een nieuwe titel afscheid te mogen nemen."