Asterix Kieldrecht wint volleybaltitel na thriller tegen Oudegem

Dolle vreugde bij Asterix Kieldrecht-Beveren.

Bij de mannen is de finale tussen Roeselare en Maaseik nog lang niet beslist, maar bij de vrouwen is met Asterix Kieldrecht de kampioen bekend. Het klopte Oudegem in de beslissende finalewedstrijd met 3-2.