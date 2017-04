Perugia kon in de finale geen vuist maken tegen Zenit Kazan, dat in maart nog Roeselare in de eerste play-off-ronde had gewipt.

Kazan trok met overtuigende cijfers in Rome het laken naar zich toe: 25-15, 25-23 en 25-14.

Zenit heeft de Champions League al vijf keer gewonnen: in 2008 (toen nog als Dynamo Kazan), 2012, 2015, 2016 en nu dus ook dit seizoen.

In de wedstrijd om de derde plaats won het Italiaanse Civitanova met 3-1 van Berlijn.