Tuerlinckx en Herbots vallen in de prijzen op Volleyproms

Hendrik Tuerlinckx, al jaren een van de sterkhouders bij Roeselare, had in de uitslag 126 punten voorsprong op achtervolgers Jolan Cox (Antwerpen) en Kamil Rychlicki (Maaseik). Zij kregen 63 en 48 punten. Voor Tuerlinckx is het zijn derde trofee. Hij won eerder al in 2013 en 2014.

Bij de vrouwen ging de hoofdprijs naar Britt Herbots (Kieldrecht). Herbots liet met 204 punten Lore Gillis (92) en Lisa Neyt (36) een heel eind achter zich. Vorig jaar trok Sarah Smits, dit jaar tiende, aan het langste eind.

Er werden ook een beste Belgische speler en speelster in het buitenland verkozen. De keuze viel op Sam Deroo, in Polen landskampioen en bekerwinnaar met Kedzierzyn, en op Laura Heyrman, in Italië aan de slag bij Modena.

Bij de coaches viel de eer net als vorig jaar te beurt aan Emile Rousseaux (Roeselare) bij de mannen en aan Gert Vande Broek (Kieldrecht) bij de vrouwen.