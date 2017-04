Roeselare kloppen is heel moeilijk, maar het thuisvoordeel heeft ons geholpen. Nu ligt de druk bij hen. Alles kan in Roeselare, maar we moeten het punt per punt bekijken.

Roeselare kloppen is heel moeilijk, maar het thuisvoordeel heeft ons geholpen. Nu ligt de druk bij hen. Alles kan in Roeselare, maar we moeten het punt per punt bekijken. Wout Wijsmans (Maaseik)

Duel 1: Maaseik trekt aan het langste eind na vijfsetter De eerste match van de klassieke volleybalfinale heeft meteen getoond dat Maaseik en Roeselare dit seizoen aan elkaar gewaagd zijn. In een wedstrijd met kerende kansen won Maaseik de eerste en derde set, terwijl Roeselare in set twee en vier nipt de betere was. In de beslissende vijfde set lieten de Limburgers een vroege voorsprong niet meer schieten. Komende maandag staat het tweede finaleduel op de kalender in Roeselare.

