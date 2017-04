Nederlaag van Aalst effent het pad voor finale tussen Maaseik en Roeselare

Aalst had een driepunter nodig op het veld van Menen om nog kans te maken op een plaats in de finale. Dat lukte niet. Het verloor voor het eerst dit seizoen tegen Menen.

Die nederlaag was goed nieuws voor Roeselare. Dat verloor gisteren van Maaseik, maar is nu toch bijna zeker van een plaats in de finale van de play-offs. Het heeft nu immers zes punten voorsprong op Aalst.

Met nog twee wedstrijden te spelen is Aalst door deze nederlaag dus zo goed als uitgeteld voor een finaleplaats.