"Maaseik haalt al een goed niveau, maar we kunnen nog beter"

Nu we zeker zijn van die finaleplaats, moeten we misschien een weekje of iets langer nog wat harder gaan trainen. Dan kan ons niveau nog naar boven.

Nu we zeker zijn van die finaleplaats, moeten we misschien een weekje of iets langer nog wat harder gaan trainen. Dan kan ons niveau nog naar boven.

"In de eerste set zijn we wat afwachtend begonnen. Die verloren we met 20-25, maar door onze vechtlust hebben vanaf set 2 telkens goed afstand kunnen nemen en wonnen we uiteindelijk met 3-1. Op papier ziet dat er misschien simpel uit, maar makkelijk is het zeker niet gegaan."

"Als we verloren hadden, had dat mentaal een grote impact gehad. Maar voor deze overwinning in een volle zaal met een ongelofelijke sfeer geldt dat net zo goed, al is het dan in de omgekeerde richting, want nu weten we dat we van Roeselare kunnen winnen. Het staat 3-3 in de onderlinge duels dit seizoen."

Maaseik hoeft nog niet op de tippen van zijn tenen te lopen om het onderste uit de kan te halen, zo lijkt het. Maan: "Sinds een paar weken spelen we in een iets andere opstelling, die ons meer wisselmogelijkheden biedt. Daar kunnen we nog een beetje in groeien."

"Er zit nog rek op. We hebben dinsdagavond tegen Roeselare al een hoog niveau gehaald, maar nu we zeker zijn van die finaleplaats, moeten we misschien een weekje of iets langer nog wat harder gaan trainen. Dan kan ons niveau nog naar boven."