Maaseik wint de klassieker tegen Roeselare en plaatst zich voor de PO-finale

Maaseik klopt Roeselare voor eigen volk.

Maaseik heeft het eerste ticket veroverd voor de finale van de play-offs. Tegen Roeselare, straks wellicht de uitdager in de finale, was Maaseik duidelijk te sterk. De Limburgers staan op die manier ook een stap dichter bij het thuisvoordeel in de finale.