CEV Cup ontglipt Van de Voorde en Trentino

In 2017 leek het geluk Trentino wel toe te lachen, want in de heenmatch van de CEV Cup-finale stoomden Van de Voorde en co door naar een simpele 3-0-overwinning (zie: Lees ook). Aan twee sets had Trentino vanavond genoeg in Tours.

Toch slaagde Tours er in eigen huis nog in om de situatie helemaal om te draaien. In een gekke eerste set, waarbin geen van beide teams meer dan twee punten kon uitlopen, was Tours met 31-29 de betere.

Trentino rechtte in set twee de rug (22-25 voor de Italianen), maar nadien lieten Van de Voorde en zijn maats het afweten op de cruciale momenten. Set drie en vier gingen naar de Fransen, waarna een ultraspannende Golden Set voor de beslissing moest zorgen.

Daarin stak Trentino sterk van wal, maar na de technische time-out smashte Tours het dak eraf. De Fransen mochten bij 15-13 hun tweede Europese beker (na de Champions League in 2005) vieren. Trentino bleef achter met een serieuze kater.