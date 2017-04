Olympiakos, dat eerder in de Challenge Cup Kieldrecht had uitgeschakeld, begon aan de terugwedstrijd van de finale met een 3-2-voorsprong. Maar in de terugmatch waren ze duidelijk de mindere.

Bursa gunde de Grieken geen set meer. De ploeg van onze landgenoot Jan De Brandt won met 3-0 (25-15, 25-16, 25-23). Eerder won de 58-jarige De Brandt als bondscoach van Hongarije de European Volleyball League.