Roeselare liet geen set liggen tegen het Aalst van Frank Depestele.

We stevenen in het volleybal opnieuw af op een finale tussen Roeselare en Maaseik. Dankzij een 3-0-zege tegen Aalst heeft Roeselare op 3 matchen van het einde een geruststellende voorsprong van 6 punten. Het mag met Maaseik uitmaken wie het thuisvoordeel krijgt in de finale.