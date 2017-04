Van de Voorde en Trentino staan op twee sets van CEV Cup-eindzege

Trentino won tussen 2009 en 2011 de Champions League volleybal, maar greep sindsdien steeds naast de Europese prijzen. Met de CEV Cup lijken de Italianen dit jaar weer een Europese beker te winnen.

Trentino bevestigde zijn uitmuntende thuisreputatie en won de heenmatch van de finale overtuigend tegen Tours. De Franse club kon weinig aanspraak maken op de zege: 25-14, 25-19 en 25-17.

Als Trentino zaterdag twee sets in de terugmatch van de finale in Frankrijk wint, dan wint de club van Simon Van de Voorde een achtste Europese prijs in de clubgeschiedenis.