Simon Van de Voorde heeft met Trentino de finale van de CEV cup bereikt. De Italiaanse club kon zich na de 3-0-zege uit de heenmatch een kleine nederlaag veroorloven in de terugmatch. In de finale is Tours de tegenstander.