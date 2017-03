Aalst deelt Antwerpen tik uit in play-offs

@LindemansAalst Aalst wint in de Arenahal van Deurne. Aalst wint in de Arenahal van Deurne.

Op de eerste speeldag van de play-offs in het volleybal is Aalst gaan winnen in Antwerpen. Leider Maaseik boekte een 3-0-zege tegen Menen. Titelverdediger Roeselare komt zondag in actie.