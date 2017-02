Marc Willems: "De hele CL-campagne van Roeselare is een stunt"

"Perugia heeft nog niet de erelijst om vergeleken te worden met Real Madrid of Barcelona in het voetbal", legt Willems uit. "Maar het heeft zwaar geïnvesteerd in absolute topspelers én een topcoach om kampioen te worden."

"Ik ken het budget van Perugia niet, maar het zou best kunnen dat met het budget van Roeselare 1 speler van Perugia betaald kan worden."

Er is wel een kleine kanttekening. "Perugia was zonder zijn vaste spelverdeler en hoofdaanvaller naar België gekomen en sterspeler Ivan Zaytsev kwam in Roeselare niet van de bank. Anderzijds zijn hun vervangers niet echt minderwaardig."

"Roeselare speelde uiteraard met al zijn sterkhouders. De Belgische kampioen kan zich niet permitteren om iemand te laten rusten. Maar we mogen niet vergeten dat Roeselare zondag de beker won en het is niet evident om 3 dagen na die triomf alweer een topprestatie te leveren."