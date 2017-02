Heynen: "Na vijf jaar mag Maaseik toch nog eens de beker winnen?"

Vital Heynen, coach van de Duitse club Friedrichshafen en bondscoach van België, blikt voor Sporza vooruit op de wedstrijd.

"Ik werk op dit moment in Duitsland, dus is het wat veraf, maar ik zie dat Roeselare het heel knap gedaan heeft om de favorietenrol naar Maaseik door te schuiven", zegt Heynen.

"Roeselare heeft een aantal keer verrassend verloren, waardoor Maaseik momenteel wat meer in the picture staat. Maar wie favoriet is, maakt niet uit. Een bekerfinale valt niet te voorspellen."

Hoe valt de plotse wisselvalligheid van Roeselare te verklaren? Heynen: "Je kunt eens een wedstrijd niet voluit gaan, maar na drie nederlagen gaat elke speler twijfelen. Ik ben dus heel nieuwsgierig hoe Roeselare aan de bekerfinale zal beginnen. De eerste set zal cruciaal zijn."

"Want je kunt al eens een beetje zand in de ogen van je tegenstanders proberen te strooien, soms strooi je te veel zand en komt het in je eigen ogen terecht. Dat is misschien het probleem momenteel in Roeselare."