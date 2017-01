Heynen: "Wil iets neerzetten bij Red Dragons wat nog niemand mij heeft voorgedaan"

Ook voor Gert Vande Broek, de coach van de volleybalvrouwen, blijft Tokio de ultieme droom. "We willen op ons sterkst zijn in 2019, het preolympische jaar. Om aan het preolympisch toernooi te mogen deelnemen, moeten we in de Europese top 8 te blijven. Wij moeten ons dus focussen op de lange termijn, op een ploeg die over twee à drie jaar haar top moet kunnen bereiken."

Vande Broek en de Yellow Tigers werken deze zomer opnieuw 38 wedstrijden af. Daarin moeten de nodige punten verdiend worden om in die top-8 te blijven. "De World Grand Prix beschouwen we als een mogelijkheid om punten te pakken. Het WK-kwalificatietoernooi in Kortrijk is een heropfrissen van hetgeen we kunnen voor eigen publiek. Maar het is op het EK, dat de meeste punten verdiend kunnen worden."