Baeyens wordt (tijdelijk) bondscoach van Belgische vrouwen U20

In Portugal spelen de nationale vrouwen U20 vrijdag en zaterdag tegen respectievelijk thuisland Portugal en Polen. Wie het toernooi wint of een van de drie beste tweedes wordt, kwalificeert zich voor de tweede en laatste kwalificatieronde in mei.

“Op papier zou Polen de sterkste tegenstander moeten worden, hoewel hun meisjesselecties meestal wel minder sterk zijn dan hun jongensselecties. Maar we beginnen wel tegen gastland Portugal", zegt Baeyens.

"Op het eerste gezicht een haalbare kaart, maar ze hebben het thuisvoordeel en ze moeten alles-of-niets spelen, willen ze het toernooi winnen of één van de drie beste tweedes worden."

Baeyens wordt tijdens het toernooi de bondscoach omdat Fien Callens bevallingsverlof opneemt. Na het toernooi neemt zij normaal opnieuw over. "Het is een leuk debuut en een stevige uitdaging", zegt Baeyens. Baeyens nam in september afscheid als bondscoach bij de Red Dragons.