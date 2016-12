Voorzitter Maaseik: "Sportief is Champions League interessant, financieel niet"

Sportief is het een hele uitdaging en het is ook een echte eer om Champions League te spelen. Dat is het hoogste wat er is. Toch vragen we ons soms af of er nog gedacht wordt aan de kleinere ploegen, zoals Maaseik.

"Er doen sinds de hervorming nog 20 ploegen mee. 12 daarvan komen uit Polen, Rusland, Italië en Turkije. Eigenlijk speel je de Champions League nog met zeven landen. Daar kan je je vragen bij stellen."

"Bovendien brengt het ook gigantische kosten met zich mee. Je moet ongeveer 40.000 euro op tafel leggen om mee te doen, plus de kosten voor het verplichte Challenger-systeem, nog eens zo'n 5.000 euro per wedstrijd. En de winstpremies worden pas interessant vanaf de volgende ronde, maar die halen, is voor ons bijna uitgesloten."

"Een vetpot is het dus zeker niet. Maar we moeten ook geen geld bijleggen want er komt wel meer publiek naar een CL-wedstrijd. We houden er iets aan over, maar in vergelijking met andere sporten, zoals voetbal, is dat bijna niets."

Wil Maaseik dan volgend jaar nog wel meedoen aan de Champions League? "Uiteraard. Ik ben als voorzitter heel trots dat we mogen meedoen. We spelen al bijna onze 200e CL-match. Als je bij de top kan meefietsen en je eindigt laatste, dan hoor je toch nog altijd bij de top."